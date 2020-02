Bar Luiz entra em processo de recuperação judicial

Rio - O centenário Bar Luiz, importante reduto de parte da história e da cultura carioca, entrou em processo de recuperação judicial. O pedido foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na última quinta-feira (6).



De acordo com a administração do estabelecimento, a recuperação judicial "ganha espaço num momento de cruciais mudanças internas no bar, todas com vistas à implementação de boas práticas de governança, ao pagamento de credores e à abertura de terreno para investidores".

Em setembro do ano passado, os administradores do Bar Luiz anunciaram que o restaurante iria fechar as portas após 133 anos de história. A notícia causou comoção, ocasionando aumento do movimento. Posteriormente, a dona do Bar Luiz veio a público para divulgar que após a mobilização o bar não iria mais fechar.