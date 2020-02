Acordo abre 2 mil vagas de EAD

Duas mil vagas de ensino à distância (EAD) destinadas a pessoas com deficiência (PCD) ou vulnerabilidade social foram disponibilizadas através de um acordo entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a empresa Dell Technologies.

O acordo foi firmado ontem e prevê vagas para 13 cursos, entre eles informática prática, introdução a aplicativos online do Google, empreendedorismo e ética, atendimento ao cliente, cursos técnicos de programação como introdução à lógica de programação, fundamentos de programação orientada a objetos com Java e integração de aplicações e serviços com Java.

A plataforma para o curso já capacitou mais de 9.400 pessoas e foi desenvolvida por uma equipe do Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento da Dell. O sistema dispõe de recursos de acessibilidade.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 10, e vão até o dia 2 de março, pelo site leadfortaleza.com.br. A divulgação da lista dos selecionados será realizada em 6 de março. Já o início das aulas acontecerá no dia 16 do mesmo mês.

O aluno que não tiver computador disponível para acessar o material do curso pode comparecer a um polo do Cederj.