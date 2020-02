Prefeitura notifica construção de condomínio em área de proteção ambiental, na Zona Sul

Rio - A Prefeitura do Rio notificou, nesta quinta-feira, responsáveis pela construção de um condomínio ilegal na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Fiscais da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação estão atuando em relação à obra do local e uma operação está sendo montada para demolição da construção e prisão dos envolvidos. A operação contou com o apoio da Polícia Militar.



Segundo a prefeitura, a ação faz parte de um processo administrativo obrigatório que está em andamento, e antecede a demolição. A denúncia foi exibida na quarta-feira pelo 'RJTV'; a obra está em estágio avançando e teria entrega prevista para abril deste ano. Na apuração feita pelos jornais, foi informado que o tráfico atuante no local exigiu dinheiro para autorizar a construção que já destruiu parte da vegetação que faz parte da Aérea de Proteção Ambiental (APA) São João.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.