Adolescente morre após ser atingido por bala perdida na Baixada Fluminense

Rio - Um adolescente de 14 anos morreu, na tarde desta sexta-feira, após se atingido por uma bala perdida na comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Identificado como Luiz Antônio de Souza Ferreira da Silva, ele estava internado após ser baleado no momento em que saía de uma consulta com o psicólogo com a mãe adotiva, na quinta-feira.

Segundo a assessoria do Hospital da Posse, Luiz Antônio deu entrada em estado muito grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ele passou por uma cirurgia de emergência e chegou a ser levado para o CTI, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira.

De acordo com a TV Globo, Luiz Antonio estava em processo de adoção, conforme contaram familiares ao RJTV. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.

Uma outra jovem, de 19 anos, foi atingida dentro de casa por uma bala perdida em Vila Ruth. O disparo chegou a acertar o berço do seu filho pequeno antes de feri-la na perna. Ela permanece internada com estado de saúde estável.