Depois da CPI dos Incêndios reunir dirigentes do Flamengo e familiares da tragédia do Ninho do Urubu na Alerj, os deputados fizeram nova vistoria na Vila Mimosa, na noite desta sexta-feira (7). Ao chegarem ao local, Alexandre Knoploch e Rodrigo Amorim, ambos do PSL, dizem ter encontrado traficantes de drogas.

"Nós voltamos lá para ver como estava a situação depois da primeira vistoria e nos deparamos com gente vendendo drogas. Mas eles se evadiram, deixando uma mochila repleta de maconha e cocaína para trás", disse o presidente da Comissão, Alexandre Knoploch.

O material apreendido foi levado para a 19ª DP (Tijuca), mas ninguém foi preso.

Alegando risco de incêndio, os integrantes da CPI do Incêndio interditaram a Vila Mimosa no dia 11 de dezembro do ano passado.