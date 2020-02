Corpo de jovem baleado em São João de Meriti será enterrado neste sábado

Será enterrado, no fim desta tarde, o corpo do adolescente Luiz Antônio de Souza Ferreira da Silva, de 14 anos. Ele estava internado após ser baleado ao sair de uma consulta com o psicólogo com Thamires Cristina dos Santos, sua mãe adotiva, em São João de Meriti.

O jovem havia ficado órfão de sua mãe há 2 anos, quando ela faleceu de câncer. Depois de alguns desentendimentos com os familiares que ficaram com sua guarda, fugiu de casa. Há 3 meses, Thamires e seu esposo o adotaram. O processo estava em vias de ser concluído, restando apenas a última reunião com um juiz.

De acordo com Thamires, os dois estavam saindo de uma consulta do psicólogo do menino e foram pegos de surpresa por um tiroteio.

"Ele estava do meu lado na calçada, próximo da rua. Passou um carro muito rápido e puxei ele para o canto. Nesse momento ele já começou a gritar e vi que ele havia sido atingido no joelho. O carro preto parou logo depois e continuou atirando. De dentro, saiu um policial militar fardado, que me deu um cinto para estancar o sangramento e me mandou procurar ajuda para levá-lo ao hospital", contou.

Ainda de acordo com Thamires, o homem disse: "Vocês são reféns do tráfico. Não gostou do que aconteceu? Ligue para o 190".

Um dos envolvidos na situação também havia sido baleado e estava a poucos metros da mãe e do filho, também baleado. Ainda de acordo com Thamires, o suposto policial militar não prestou socorro. De acordo com a família, o carro descaracterizado não tinha placa de identificação.

O jovem foi levado por populares para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e chegou ao local em estado gravíssimo. Passou por uma cirurgia de seis horas e utilizou cinco bolsas de sangue, mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério São Lázaro, em São João de Meriti. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando. Procura, a Polícia Militar ainda não respondeu sobre o caso.