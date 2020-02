Cláudia Leitte estreia no carnaval de rua do Rio com megabloco

Rio - O megabloco Carnaval Square, da cantora Cláudia Leitte, arrasta milhares de foliões Centro do Rio, neste sábado. A artista, que convidou Mc Rebecca, a bateria da Beija-flor e a Nova Orquestra para o show, subiu ao trio elétrico por volta das 10h. A concentração do público começou a partir das 6h da manhã próxima à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A cantora só concedeu entrevista para duas emissoras de televisão. No decorrer da apresentação, não houve tumulto ou confusão. Um homem alcoolizado caiu e desmaiou, mas logo foi atendido por bombeiros civis que atuam no local. Equipes da Polícia Militar atuam em 23 pontos de acesso, fazendo a revista do público e de vendedores ambulantes. Não é permitida entrada com materiais perfurocortantes, garrafas de vidro e sprays.

Diversas pastas da prefeitura do Rio também acompanham o evento. Um drone sobrevoa a festa e o dispositivo Mochilink faz imagens do local, que são enviadas em tempo real para o gabinete de crise no Centro de Operações da prefeitura. O secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de vida e Eventos, Felipe Michel, orienta os foliões para a melhor maneira de aproveitar a festa.

"Evitar a selfie, o telefone celular, colocar o telefone celular na parte interna. Evite relógio, cordão. Cada vez mais as pessoas precisam se conscientizar, para que possam ter um Carnaval de alegria e paz e segurança."

O presidente da RioTur, Marcelo Alves, diz que o primeiro evento será o teste para o novo método de segurança, que também vai ser adotado nos outros seis megablocos do Carnaval.

"O primeiro (megabloco) é sempre momento de alinharmos o que funciona e o que não funciona, e eu vejo tudo funcionando muito bem. É uma série de megablocos para termos muito público e muita alegria na cidade. O mais importante é que a cidade está lotada, com ocupação hoteleria máxima, recorde de público, o que para nós é uma grande satisfação, porque a gente vem conseguindo levantar o turismo da cidade."

*estagiária sob a supervisão de Bruna Fantti