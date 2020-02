Corpo é encontrado na Gardênia Azul

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, na Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, o corpo foi encontrado com marcas de violência e um possível disparo de arma na cabeça.



Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados e há suspeita que o corpo seja do Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados e há suspeita que o corpo seja do homem que matou uma mulher e um bebê a facadas, na sexta-feira . A área foi isolada e agentes da Polícia Civil realizaram a perícia no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital.