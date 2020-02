Obra de Ligação da Ponte com a Linha Vermelha será inaugurada no dia 15 de fevereiro

Rio - A abertura da alça de ligação entre a ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha já tem data marcada, dia 15 de fevereiro. O novo acesso tem 2,5km de extensão em trecho elevado e duas faixas de rolamento e o objetivo de melhorar o fluxo da Ponte na chegada ao Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, cerca de 15 mil veículos acessarão o viaduto diariamente.

Com o novo trecho, os motorista não precisarão passar pelo início da Avenida Brasil em direção à Zona Oeste do Rio. Só poderão acessar o viaduto os veículos que têm permissão de passar na Linha Vermelha (veículos coletivos e de passeio), caminhões continuam proibidos.

De acordo com a Ecoponte, obra está 99% concluída. A iluminação na via é composta por 113 luminárias de LED e nos próximos dias será finalizada a sinalização ao longo da pista. A alça terá mínimo de 5,5 metros de altura e cada faixa de rolamento terá 3,5 metros de largura.



Revitalização no Caju e Avenida Portuária





Após as obras da alça da linha vermelha, a Ecoponte investirá também R$ 6,5 milhões em obras de reurbanização e drenagem no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio. A região abrange o trecho municipal da construção da alça. A promessa é que a área contra com pavimentação de ruas, implantação de novo sistema de drenagem, construção de áreas de lazer e melhorias no sistema viário, dentre outras melhorias. O projeto foi realizado em parceria com a Prefeitura do Rio e os trabalhos estão previstos para o início de março.

A concessionária segue ainda a construção da Avenida Portuária. A via expressa contará com dois sentidos exclusiva para veículos de cargas que ligará Manguinhos, na Avenida Brasil, com o portão 32 do Cais do Porto, no Caju. A Avenida Portuária está com 75% da obra concluída tem previsão para ser entregue em agosto deste ano. O investimento da concessionária é de R$ 450 milhões na alça de ligação da Ponte para a Linha Vermelha e na Avenida Portuária.