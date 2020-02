Comlurb coletou 21,4 toneladas de lixo nos blocos de rua deste fim de semana

Rio - A Comlurb coletou 21,4 toneladas de lixo na passagem dos 37 principais blocos do fim de semana, sendo 13,4 toneladas no sábado e 8 toneladas no domingo. O bloco que mais deixou lixo após o desfile foi o Desliga da Justiça, na manhã de sábado na Gávea, na Zona Sul, com 5 toneladas, seguido pelo Bloco Carnaval Square, com a cantora Claudia Leitte como atração principal, na manhã de domingo no Centro, registrando 2,9 toneladas.

Também deixaram grande volume de lixo o Imprensa Que Eu Gamo, em Laranjeiras, com 2,5 toneladas, e a Banda de Ipanema, com 2 toneladas. Os dois no sábado. O bloco que registrou menos acúmulo de lixo foi o Chroma Aqui Na Minha Mão, que desfilou no sábado na Lapa, com 10,5 quilos. Equipes do Lixo Zero multaram 82 pessoas, sendo 71 foliões pegos em flagrante urinando em via pública, no valor de R$ 607,54, e 11 pelo descarte incorreto de pequenos resíduos, de R$ 221,75.