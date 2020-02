PRF prende grupo com cartões clonados na Dutra

Rio - Cinco pessoas ainda não identificadas foram presas, na manhã desta segunda-feira, suspeitas de praticar fraudes com cartões clonados. O flagrante foi realizado durante uma blitz da delegacia de Rezende, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Itatiaia, no Sul Fluminense, no KM 318. Os ocupantes seguiam em direção ao Rio.

Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor, de 33 anos, demonstrou nervosismo e não soube explicar o motivo da viagem para os agentes. A equipe da PRF então realizou uma revista minuciosa no interior do veículo e encontrou, em cima dos bancos, 49 cartões de créditos em nome de diversas pessoas, além de quatro máquinas leitoras.



A ocorrência foi encaminhada para 99ª DP (Itatiaia).