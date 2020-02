Rio entra em Estágio de Atenção e chove fortes em vários bairros

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em Estágio de Atenção às 15h20 desta segunda-feira devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte na cidade, com raios e ventos fortes. Neste momento, núcleos de chuva que atuam na Baixada Fluminense avançam em direção à Zona Norte e parte da Zona Oeste. A previsão para as próximas horas é de chuva forte a muito forte, com raios e rajadas de vento.



O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. O Rio estava em Estágio de Mobilização desde as 14h40 de hoje.



Entre 15h e 15h15, foi registrado chuva muito forte nas estações de Jacarepaguá/Cidade de Deus (13,2 mm); chuva muito forte no Tanque e Santa Cruz (10,2 mm); e moderada na Estrada Grajú-Jacarepaguá (4,4 mm), Piedade (4,2 mm), Madureira (3,2 mm), Irajá Grajaú (2,6 mm) e Sepetiba (1,6 mm).

Por conta da intensidade da chuva, diversos bolsões d'água foram registrados na cidade. Equipes da prefeitura foram acionadas para a Autoestrada Lagoa-Barra, na altura da passarela da Rocinha; para a Rua General Olímpio Mourão Filho, em São Conrado; para a Avenida das Américas, na altura da Avenida Afonso Arinos de Mello Franco; Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point, sentido Recreio; Estrada da Barra Tijuca, no Alto da Boa vista; Avenida Ayrton Senna, nas alturas do Uptown e da Emabaixador Abelardo Bueno, na Barra Tijuca.

Ainda em função das fortes chuvas, a SuperVia informou que o sistema de energia foi afetado e o o trecho entre Gramacho - Saracuruna, e as extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, estão temporariamente suspensas. No momento os trens operam normalmente no trecho Central - Gramacho.

Recomendações:

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Quem puder, evite o deslocamento entre a tarde de hoje e madrugada de amanhã;

- Em caso de chuva forte, permaneça em local seguro. Não passe por áreas alagadas.

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).(10/02/