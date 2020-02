Rio - Nesta segunda-feira, policiais militares identificaram, após denúncia, uma área degradada com cerca de mil m² no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com agentes, em um terreno localizado na Avenida Bispo Dom João da Mata, havia grande área desmatada, devastada pelo fogo, com alguns pequenos focos de incêndio e muita fumaça.

No local também havia seis árvores de grande e médio porte cortadas. Um homem que estava no terreno disse que colocou fogo a pedido do dono do terreno, com objetivo de limpá-lo. Os policiais o conduziram até à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 54 da lei de crimes ambientais.

A população pode denunciar crimes ambientais no estado do Rio ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo Disque Denúncia RJ enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.