Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) realiza leilão de veículos nos dias 12 de fevereiro (quarta-feira), às 13h, e no dia 20 (quarta-feira, às 10h. Somados os leilões, estarão disponíveis 596 lotes, entre kombis, vans, motos e veículos particulares, sendo 170 no dia 12 e 426 no dia 20. A participação pode ser online ou presencial e as disputas ocorrem de forma simultânea, com lances em tempo real.





Os lotes arrematados são entregues aos compradores mediante agendamento. São encaminhados a leilão, veículos acautelados nos pátios do Detro, apreendidos e não retirados em 60 dias. Informações sobre como participar, e datas dos próximos leilões estão disponíveis no link: http://www.detro.rj.gov.br/leilao-de-veiculo

Serviço

- Dia 12



Presencial - Av. Rio Branco, 124, 18° andar – Centro - Rio de Janeiro



Online - http://www.brbid.com



- Dia 20

Presencial - Av. Rio Branco, 257, 02° andar - Cinelândia - Rio de Janeiro



Online - www.focoleiloes.com.br