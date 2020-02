Operação Carnaval: Vigilância Sanitária vistoria estabelecimentos da Zona Sul

Rio - A Operação Carnaval da Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Rio chegou nesta segunda-feira à Zona Sul, área da cidade que, nesta época do ano, recebe milhares de foliões por conta dos blocos carnavalescos. Divididos em equipes e com foco na prevenção de riscos à população, 30 técnicos realizaram 152 vistorias em comércios de alimentos e de saúde de 15 ruas do Humaitá, identificando diversas irregularidades, como falta de higiene e o uso de canudos plásticos, proibido no município desde julho de 2018 por medida inédita no Brasil do prefeito Marcelo Crivella, a chamada Lei do Canudo.

Na megaoperação que segue até sexta (15), promovendo também muita orientação, os fiscais emitiram 74 infrações e 42 termos de intimação com exigências a serem cumpridas, e flagraram em funcionamento um restaurante já interditado que voltou a ter as portas fechadas.

Além da Zona Sul, a ação especial iniciada em 8 de janeiro percorreu ruas do Centro, Lapa, Santa Teresa e Madureira. Os ficais conferem itens como a procedência, validade, armazenamento e manipulação dos alimentos; o gerenciamento de resíduos e os sistemas de água e climatização; os serviços de saúde; e até as condições oferecidas pelos estabelecimentos aos funcionários e clientes. Incluindo os números desta segunda-feira, a Operação Carnaval da Vigilância registrou 757 inspeções que resultaram em 213 termos de intimação, 287 infrações, 18 interdições (quatro delas totais) e 22 coletas de amostras de alimentos, com o descarte de 98 quilos de produtos impróprios ao consumo e de três frascos de soro fisiológico vencidos. Nas interações educativas, os técnicos distribuíram mais de 1.600 folhetos contendo informações como os cuidados com a limpeza de reservatórios de água.

"Esta é mais uma etapa da prévia de carnaval onde inspecionamos estabelecimentos de alimentos, saúde e atividades relacionadas e adotamos as sanções previstas para as irregularidades.Na área de alimento, por exemplo, identificamos produtos impróprios ao consumo e sem procedência, com conservação inadequada e rotulagem incompleta. Encontramos também falta de higiene em restaurantes e outros pontos, e ainda o uso de canudos plásticos e o descumprimento de interdição. Precisamos prevenir riscos,e essas ações são fundamentais para avançarmos com a nossa atuação", destacou a médica-veterinária Marissol Figueiredo, coordenadora de Eventos da Superintendência de Educação da Vigilância Sanitária.