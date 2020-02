Dois milicianos são presos na Praça Seca

Rio - Em ação realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) dois milicianos foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Matheus Filipe da Silva Seda e Hiago Martins da Silva foram presos enquanto extorquiam moradores da região.

Segundo agentes, também foram apreendidos um fuzil automático leve calibre 7,62, uma pistola calibre 9mm, 18 munições calibre 7,62, 100 munições calibre 5,56, três granadas, além de dinheiro.

Ainda de acordo com agentes da Draco, as investigações continuarão, com o intuito de prender todos os integrantes que atuam naquela comunidade.