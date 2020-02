Suspeito cai de laje ao tentar fugir da polícia na Vila Kennedy

Rio - Um homem, sem identificação, caiu de uma laje ao tentar fugir de policiais, na manhã desta terça-feira, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, PMs do 14º BPM (Gericinó) realizavam patrulhamento na comunidade quando dois homens foram detidos por estarem com drogas e rádios transmissores. Um deles tentou fugir e acabou se acidentando, sendo encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).