Mesmo após demissão da Cedae, Hélio Cabral comparece à audiência pública na Alerj

Rio - Um dia após o governador Wilson Witzel anunciar a troca no comando da Cedae, o presidente demitido da companhia, Hélio Cabral, comparece, na manhã desta terça-feira, em audiência pública na Alerj. O encontro visa discutir a crise hídrica que assolou o estado no último mês.

A gestão de Hélio vinha sendo duramente criticada por parlamentares, desde o início de janeiro, quando a população denunciou o forte gosto e cheiro de terra presentes na água que saía de suas torneiras. Na ocasião, a Cedae informou que o problema era causado por geosmina - substância liberada por uma alga. Na ocasião, constatou-se que a lagoa mais próxima à captação da Estação de Tratamento de Água do Guandu estava repleta de algas e completamente esverdeada, devido à poluição.

Conformeantecipou na última segunda-feira, u ma reunião extraordinária do Conselho da companhia foi marcada pelo governador Wilson Witzel . O único objetivo do encontro é aprovar o nome daquele que deve ser o novo presidente da companhia, Renato do Espírito Santo.