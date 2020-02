Cabo da PM é preso por roubo de carga em Duque de Caxias

Rio - Um cabo da Polícia Militar foi preso, na tarde desta segunda-feira, após um roubo de carga de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além do PM, lotado na UPP Providência, outras quatro pessoas foram presas.



A prisão foi realizada por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) que foram chamados após a denúncia de roubo no bairro Vila Maria Helena. Após um cerco na região, os PMs localizaram parte da carga em uma residência, onde os suspeitos foram presos. Além de parte do produto recuperado, foram apreendidos dois carros, um deles um Jeep Renegade, que estava com a placa clonada.



Segundo informações, o cabo da PM envolvido no crime estava afastado da Polícia Militar para tratamento médico desde 15 de março de 2019, tendo o afastamento renovado em 30 de janeiro deste ano. O caso foi registrado na 60ª DP (Caxias).