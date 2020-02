Motociclista morre após colisão com caminhão na Avenida Brasil

Rio - Um motociclista, identificado como Sérgio Aguiar, de 37 anos, não resistiu após uma batida contra um caminhão, na Avenida Brasil, na altura do bairro Barros Filho, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu por volta de 6h10 desta terça-feira, a vítima já estava sem vida quando a equipe de socorro chegou ao local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guadalupe foi acionado para a ação. Uma pista da via precisou ser interditada por conta do acidente. Motoristas enfrentaram reflexos desde Padre Miguel. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, os veículos foram retirados do local e a pista foi liberada por volta de 10h.