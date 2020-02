Suspeito é baleado em ação de roubo de carga na Maré

Rio - Um homem foi baleado durante uma perseguição entre PMs e criminosos que estavam em um carro roubado que transportava uma carga de cigarro, na manhã desta terça-feira, na Avenida Brigadeiro Trompowski, na Maré, Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou envolvimento dela com o crime.

A ação teve inicio após os policiais militares do 22º BPM (Maré) serem informados sobre a carga roubada. Segundo a PM, foi montado um cerco na via e houve confronto e troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Eles fugiram para a comunidade Parque União, também do Complexo da Maré, e até o momento não há informações sobre presos.

O material apreendido foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

De acordo com relatos, houve intensa troca de tiros e a entrada da Linha Vermelha para a Ilha do Governador chegou a ficar fechada durante a ação.