Vídeo: Carga de frango congelado é saqueada na comunidade da Pedreira

Rio - Uma carreta que transportava frango congelado foi saqueada, na manhã desta terça-feira, na Avenida Brasil, na altura da Comunidade da Pedreira, Zona Norte do Rio. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que nem mesmo a chuva foi capaz de afastar as diversas pessoas em volta do caminhão que levam os pedaços de carne para fora do veículo.

Durante a ação, um homem e uma mulher começam uma confusão na beira da estrada. A mulher cai no chão enquanto tenta levar a carne e o homem é parado por outras pessoas que também entram no tumulto.

A Polícia Civil se limitou a dizer que o caso foi assumido pela 39ªDP (Pavuna).

Veja: