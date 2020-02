Crivella vistoria obra no Sambódromo 'melhores condições das últimas décadas'

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vistoriou nesta terça-feira as obras no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Com ele, estava o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo a Prefeitura, essa a primeira vez que a Passarela do Samba passa por uma intervenção desse porte, a maior de sua história.

A obra, atende às exigências do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público e mobilizou a Riotur, a RioUrbe e Rioluz. Cerca de 200 funcionários das três empresas estavam envolvidos no processo para deixar o local pronto para o Carnaval.

"O Sambódromo está nas melhores condições das últimas décadas. Nós fizemos uma reforma enorme, 36 mil metros quadrados de arquibancadas foram reformados e pintados. Nós trocamos 89 quadros elétricos e 500 refletores. Uma obra cujos recursos vieram do Ministério do Turismo, e o povo do Rio de Janeiro agradece", disse o prefeito.

Ainda segundo Crivella, a reforma custou mais de R$ 8 milhões. "Isso garante a todas as pessoas que vierem para as festividades um conforto muito maior. E há a questão da segurança também, porque nós duplicamos as vias de escape. O Sambódromo está hoje muito mais iluminado, muito mais seguro, muito mais confortável", destacou.

Esta foi a segunda vez que o ministro do Turismo visitou o espaço. A primeira foi em 13 de dezembro de 2019, quando ele garantiu o financiamento dos recursos para as obras. Ao todo, foram R$ 8,1 milhões gastos no local. Os valores também foram utilizados para a troca de toda a sinalização de incêndio e pânico. O espaço receberá um total de 43 agremiações entre as escolas de samba do Grupo Especial, da Série A e das Escolas Mirins.

"É um prazer retornar ao Sambódromo. Estive aqui no início das obras. É um Sambódromo com segurança, para que a população possa curtir este momento ímpar, que é o Carnaval no Rio de Janeiro. É o Governo Federal, em parceria com a Prefeitura, entregando uma obra muito rápida, eficiente e muito bem feita", destacou o ministro do turismo, Marcelo Álvaro.

Segundo ele, o povo do Rio de Janeiro se beneficia com a reforma.