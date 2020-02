Riocard Mais: cartões antigos do tipo Vale-Transporte agora podem ser trocados nas estações das Barcas

Rio - A Riocard Mais informou, nesta terça-feira, que a troca do cartão de transporte do tipo Vale-Transporte (VT) pelo novo modelo, na cor laranja, também poderá ser feita nas estações das Barcas Praça XV e Arariboia, ampliando os pontos de troca que já estão disponíveis no MetrôRio, SuperVia e no sistema BRT. O cartão Riocard Mais é o único cartão aceito em todos os meios de transporte: ônibus municipais e intermunicipais, trens, metrô, barcas, vans legalizadas, VLT e BRT.

Desta forma, o processo de troca dos cartões é facilitado, oferecendo mais opções aos passageiros, que podem aproveitar a estrutura montada para o atendimento nas estações de transporte público da cidade do Rio.



Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC), o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI). O cliente irá receber um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.

"A proposta é facilitar ao máximo o processo de troca dos cartões Vale-Transporte. Aos poucos, estamos expandindo o número de equipes, levando em conta que os nossos clientes estão sempre em movimento. A melhor forma de atendê-los é estar em pontos por onde se deslocam nos meios de transporte e, agora, estamos presentes também nas estações do metrô. A intenção é fazer a troca de maneira rápida e com transparência para o cliente", afirma a gerente de Marketing da Riocard Mais, Melissa Sartori.



ONDE TROCAR

Pontos de troca para o cartão RioCard Mais - RioCard Mais / Divulgação

COMO TROCAR

Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT em um dos postos de troca exclusivos. Não é necessário apresentar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.



Vale lembrar que os cartões VT antigos deixarão de ser aceitos gradativamente nos meios de transporte durante o processo de troca, como aconteceu com o cartão Expresso.