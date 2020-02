Padastro é preso suspeito de pedofilia contra a ex-enteada de 11 anos

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), de Angra dos Reis prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, no Parque Mambucaba, um homem suspeito de crime de pedofilia contra sua ex-enteada de 11 anos de idade.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe da vítima foi até a delegacia que investiga o caso e contou que o ex-companheiro teria marcado um "encontro" com a menor, em uma rua próxima da residência dela. Em depoimento, ela contou ainda que o autor do crime estaria enviando mensagens a criança, como fotos de menores nuas e vídeos de sexo, e, inclusive, oferecia dinheiro em troca de sexo.

Logo após, agentes foram ao local e encontraram o criminoso com a criança, que estava assustada e chorando. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da região.



Agentes disseram que após buscas no sistema de inteligência policial, foi possível constatar que contra o criminoso já havia uma investigação em andamento. A polícia acredita ser um outro possível caso de pedofilia.