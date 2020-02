Casa Ronald promove Bazar Beneficente de multimarcas no Maracanã

Nos dias 10 a 14 de fevereiro, acontecerá o Bazar Solidário Saldão Especial da Casa Ronald McDonald-RJ, que terá toda renda revertida para os projetos que beneficiam famílias de crianças e adolescentes que passam pelo tratamento de câncer no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão oferecidos descontos de 50% em todo o estoque do Bazar, com roupas de adulto e infantil, brinquedos, sapatos, bolsas, acessórios e utensílios de casa. Todos os produtos são itens novos e seminovos de marcas famosas, como Alphabeto e Enjoy.“Esta será uma ótima oportunidade para economizar e fazer o bem, contribuindo com o trabalho desenvolvido pela Casa Ronald McDonald-RJ”, explica a presidente voluntária da Instituição, Sonia Neves.O evento acontecerá, das 10h às 17h, na sede da Casa Ronald McDonald-RJ que fica na Rua Pedro Guedes 29, Maracanã (ao lado da Universidade Veiga de Almeida e da estação do metrô de São Cristóvão). A entrada é gratuita e será aceito cartão de débito e crédito para todas as vendas. Mais informações pelo telefone (21) 2566-3268 / captacao@casaronald.org.br