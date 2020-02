Comissão na Alerj discute redução de barcas para Paquetá

Rio - A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) irá realizar, nesta quarta-feira, audiência pública para discutir a mudança na grade de horários das barcas da linha Praça XV-Paquetá. O encontro acontecerá às 10h, no plenário do Palácio Tiradentes.



De acordo com a Alerj, o deputado Dionísio Lins (PP), que preside a comissão, disse que é preciso cobrar da CCR Barcas parte do contrato que prevê a redução do número de linhas para o transporte de passageiros. O deputado também irá questionar como a concessionária pode alegar uma crise financeira se, logo após assumir em 2012, o governo estadual autorizou um reajuste de tarifa de cerca de 60%.



"Sabemos que o empresário não faz bondade. Por isso, é preciso que se chegue a um meio termo para quem investiu não ter prejuízos, e quem utiliza o serviço não ser escravizado. Essa audiência quer colaborar com as partes envolvidas para que uma solução seja viabilizada, pois a redução de horários e ofertas de barcas para a Ilha de Paquetá pela CCR Barcas, que começou no dia 25 de janeiro passado, vem trazendo grande constrangimento não só para os moradores, mas também um enorme prejuízo para o turismo e a economia local", disse o deputado.



Estarão presentes o secretário de Estado de Transportes, Delmo Pinho, representantes da Agência Reguladora de Transportes (Agetransp) e da Defensoria Pública, além de moradores de Paquetá, da Ilha do Governador e de Niterói, localidades atendidas pela CCR Barcas.