Rio retorna para o estágio de mobilização após chuvas fortes

Rio - Após mais de 24h em estágio de atenção, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o Rio retornou ao estágio de mobilização às 18h30 desta terça-feira. A mudança acontece porque não há previsão de chuva forte dentro das próximas seis horas e também porque foram desmobilizadas as últimas sirenes que estavam acionadas, na comunidade da Rocinha – os equipamentos tocavam desde 1h06 da madrugada desta terça-feira.



Neste momento, de acordo com os pluviômetros do Alerta Rio, chove de fraco a moderado, em diferentes pontos da cidade. E, segundo a previsão do tempo do Alerta Rio, até o fim desta terça a chuva deve ser apenas de fraca a moderada, em pontos isolados, com redução gradual dos acumulados de chuva nas últimas 24 horas.

A chuva que cai desde ontem (10) já causou cerca de 90 pontos de bolsões d'água, que provocaram impacto no trânsito em diversas partes da cidade. Por volta das 17h de hoje, somente a Avenida Alfredo Balthazar, no Recreio, continuava alagada. Entre as 15h de ontem e as 10h de hoje, a maior quantidade de chuva ocorreu em bairros do entorno da Floresta da Tijuca, com 139,8 milímetros de precipitação na Rocinha, 132,4 mm no Alto da Boa Vista, e 126 mm no Jardim Botânico.

Previsão para os próximos dias

Para a quarta-feira, a previsão é que a entrada de umidade vinda do Oceano Atlântico vai criar condições para mais chuva fraca a moderada, em pontos isolados. Na quinta, a previsão se mantém, mas a chuva deve se dar de maneira mais constante à tarde.

Já na sexta, a chuva, também fraca a moderada, deve cair durante a madrugada. O tempo só voltará a ficar estável no sábado, quando não há previsão de chuva na cidade.