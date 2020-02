Deputados querem que Cedae informe diariamente a qualidade da água

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) colocou em pauta nesta terça-feira, em regime de urgência, o projeto dos deputados Jorge Felippe Neto (PSD) e André Ceciliano (PT) para regulamentar a publicação da análise da água distribuída pelas concessionárias fluminenses, que serão obrigadas a publicar diariamente os resultados dos testes.

O projeto deverá ser votado na próxima terça-feira e a expectativa é de que seja aprovado por unanimidade. De acordo com a proposta, as concessionárias terão de descrever minuciosamente o material coletado e afirmar, categoricamente, se o produto está próprio para o consumo humano ou não, incluindo a identificação dos responsáveis pela análise da água e os indicadores mínimos determinados pela legislação para que a água seja considerada própria para o consumo.



"Nosso projeto tem 25 emendas, ou seja, participação maciça dos deputados dada a urgência da questão. As concessionárias precisam informar diariamente às pessoas o que elas estão consumindo. Chegamos a um estágio tal que não há outra alternativa. E mais: as multas agora vão para o CPF, não mais para o CNPJ. Multar a Cedae em R$ 100 mil, que tem R$ 3 bilhões em caixa, não faz nem cócegas. Tem que ser no CPF dos responsáveis", disse Jorge Felippe Neto.