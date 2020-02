Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira, na Rua Nacionalista, no bairro Novo Horizonte, em Piabetá, na Baixada Fluminense, um dos líderes do crime organizado do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, o criminoso, identificado apenas como MK, estava foragido da prisão. Ele havia sido preso por associação criminosa.

MK não ofereceu resistência. Ele foi preso e encaminhado para a 66ª DP (Piabetá).