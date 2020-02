Polícia prende dono de loja que vendia celulares roubados

Rio - Agentes da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, um suspeito de crime de receptação qualificada em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o homem é dono de um estabelecimento comercial em que foram apreendidos 41 telefones celulares intactos e 107 carcaças.

Após consulta no sistema policial pelo IMEI dos aparelhos, foi constatado que um dos telefones havia sido roubado em Bangu, no último dia 26 e o outro foi usado para confecção de réplicas, vendidas em sites de comercialização de telefones.



Ainda de acordo com os policiais, outro homem foi indiciado pelo crime de receptação. Ele comprou um telefone roubado no mesmo estabelecimento alvo da ação.