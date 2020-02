Vídeo: intenso tiroteio durante assalto a Lojas Americanas leva pânico à Taquara

Rio - Um intenso tiroteio durante um assalto a uma filial das Lojas Americanas na Taquara, na noite desta terça-feira, levou pânico ao bairro da Zona Oeste do Rio. A ação dos criminosos aconteceu por volta das 20h, mas foi interrompida com a chegada de PMs do 18º BPM (Jacarepaguá). Ninguém ficou ferido.

Houve confronto e vários tiros foram disparados pela Estrada do Tindiba, onde fica a loja. Quem estava passando pelo local se desesperou. Teve carro voltando na contramão e até passageiro descendo dos ônibus que estavam próximos. Pedestres correram para se proteger.

Alunos do campus R9 da Universidade Estácio de Sá, que fica bem próximo, se protegeram como puderam. Muitos se abaixaram nas salas de aula e nos corredores da unidade de ensino.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local após serem informados por pedestres sobre a ação dos bandidos. Depois dos disparos, eles conseguiram recuperar 32 celulares, oito tabletes e R$ 130 em espécie que havia sido levado pelos criminosos.

O material foi levado à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

Galeria de Fotos Alunos da Estácio de se protegeram do tiroteio Reprodução / Internet Alunos da Estácio de se protegeram do tiroteio Reprodução / Internet Tiro atingiu viatura da PM Reprodução / Internet Material recuperado após a ação Reprodução / Internet Material recuperado após a ação Reprodução / Internet Material recuperado após a ação Reprodução / Internet Material recuperado após a ação Reprodução / Internet Loja fica na Estrada do Tindiba Reprodução / Internet Loja fica na Estrada do Tindiba Reprodução / Internet Loja fica na Estrada do Tindiba Reprodução / Internet Loja fica na Estrada do Tindiba Reprodução / Internet Loja fica na Estrada do Tindiba Reprodução / Internet

Viaturas policiais e a fachada da loja ficaram com várias marcas de tiros; veja outros vídeos da ação: