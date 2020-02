Trator cai de carreta na Avenida Ayrton Senna e congestiona o trânsito

Rio - Um veículo pesado tombou da carreta que o transportava na pista central da Avenida Ayrton Senna, no acesso para a Linha Amarela, na altura de Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. Duas pistas da via estão interditadas, causando grande congestionamento no trânsito da região.

As circunstâncias do acidente são desconhecidas. O veículo, uma espécie de trator usado na construção civil, tombou da carreta embaixo de uma passarela. Equipes da Comlurb fazer a limpeza do local e a CET-Rio orienta os motoristas na região.

Trator tombou de carreta na Avenida Ayrton Senna, na Gardência Azul, no sentido Linha Amarela, congestionando o trânsito - Divulgação

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, enviou um guincho-pesado para auxiliar a prefeitura na retirada do trator.

Congestionamentos na região

O tombamento do veículo na Avenida Ayrton Senna prejudica quem tenta acessar a Linha Amarela no sentido Ilha do Fundão e congestiona também diversas vias da região. Confira abaixo os locais atingidos:

- Avenida Ayrton Senna, a partir da Cidade das Artes;

- Estrada do Gabinal, a partir do Bosque do Gabinal;

- Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, a partir da Estrada Caribú;

- Linha Amarela, sentido Barra, a partir de Freguesia;

- Avenida Embaixador Abelardo Bueno, sentido Avenida Ayrton Senna, a partir do Parque Maria Lenk;

- Avenida das Américas, sentido Recreio, a partir do Barra Shopping.