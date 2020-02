Ainda em estágio de mobilização, Rio volta a ter chuva nesta quarta

Rio - A chuva voltou a atingir o Rio de Janeiro nesta quarta-feira. De acordo com o sistema Alerta Rio, a cidade segue em Estágio de Mobiliação e há previsão de chuva fraca a moderada isolada para as próximas horas. Os ventos também terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Na parte da manhã e da tarde, houve registros de chuva moderada em pontos das zonas Oeste, Sul e Norte da cidade, como Jacarepaguá, Rocinha, Penha. Também houve registros de chuva fraca em Anchieta (0,6mm) e Av.Brasil/Mendanha (0,2mm)



Previsão para os próximos dias

Na quinta, a previsão se mantém, mas a chuva deve se dar de maneira mais constante à tarde. Já na sexta, a chuva, também fraca a moderada, deve cair durante a madrugada.

O tempo só voltará a ficar estável no sábado, quando não há previsão de chuva na cidade.