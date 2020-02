Falta pouco! Camarote O Dia vem aí

Lounges, bares, painéis para fotos, estações de drinks, palco para shows e visão privilegiada para a Passarela do Samba, no Setor 4, considerado o melhor da Sapucaí. Estas são apenas alguma das atrações do camarote "O DIA na Folia", que o Jornal O DIA lança junto com a Moda Favela e apoio da Fábrica de Bolo Vó Alzira, além da Estação Primeira de Mangueira. Serão 1.359 metros quadrados. O ambiente, decorado com grafites que representam as favelas cariocas, terá um palco dedicado às apresentações dos ritmistas mangueirenses e rodas de samba.

Apesar da estrutura, do conforto e da decoração luxuosa, os preços (primeiro lote) serão bastante acessíveis para quem quiser curtir o camarote na Sapucaí: a partir de R$ 600 (desfiles da Série A) e de R$ 1.200 (Grupo Especial). Os valores chegam a ser 55% mais baixos que os cobrados, em média, nos demais camarotes. Os ingressos já estão disponíveis no site Guichê Web (guicheweb.com.br).

Um dos diferenciais, segundo o coordenador de Projetos e Marketing de O DIA, Fernando Salvador, será a valorização dos desfiles. "Nos últimos anos, os camarotes começaram a contratar atrações tão grandes que os visitantes deixaram de assistir aos desfiles. Nossa ideia é justamente fazer com que as pessoas voltem a acompanhar as escolas na avenida", reforça.

A marca Moda Favela, que trabalha com um novo conceito de produção, valorizando e promovendo a distribuição de renda com responsabilidade social, tem um centro de produção na quadra da Mangueira, e utiliza a mão-de-obra de costureiras da própria comunidade.

Bolo da vovó e Carnaval: sucesso certo na Avenida

Para adoçar o Carnaval dos visitantes, a Fábrica de Bolo Vó Alzira vai oferecer seus deliciosos quitutes: bolos caseiros e de potes, cupcakes, minicakes, salgados e sorvetes. Fundada em 2008, a empresa, que aderiu ao sistema de franquias em 2013, conta com cerca

de 300 lojas no Rio, São Paulo e Brasília. Para o gerente de Marketing e Relacionamento, Marcos Santos, participar do camarote ‘O Dia na Folia’ significa se aproximar ainda mais dos foliões: “Bolo da vovó e Carnaval fazem parte da memória afetiva de todos. Juntar as duas coisas é sinônimo do sucesso”, garante.



Musa do camarote vai encantar os visitantes

Rainha de bateria da Mangueira desde 2014, Evelyn Bastos acaba de ganhar mais um posto neste carnaval. Ela será a rainha do camarote ‘O DIA na Folia’. A musa abre o sorriso ao falar da união de dois grandes ícones populares: o jornal O DIA e a escola do

coração. “É um lugar do povo, para receber o povo que gosta do Carnaval, que gosta de folia. Acredito que vai ser uma parceria que vai

dar muito certo, um camarote com nome bem forte, que representa as nossas raízes, a nossa gente, a verdadeira raiz do Carnaval”, diz. A vice-presidente da escola, Guanayra Firmino, acredita que a parceria vem pra somar.