Alerj garante a volta dos horários das barcas de Paquetá

A Assembleia Legislativa do Rio decidiu, ontem, repassar R$ 5 milhões este ano para a Secretaria Estadual de Transportes para garantir o retorno à antiga grade das barcas para Paquetá, demanda da associação dos moradores e de comerciantes locais. A decisão foi tomada durante audiência pública com moradores da ilha, presidida pela Comissão de Transportes da Casa.

O líder do Governo na Casa, Márcio Pacheco (PSC-RJ), informou que, para conseguir a aprovação do repasse, apresentará Termo de Adesão de Conduta ao Judiciário amanhã, junto com representantes do Ministério Público e do governo estadual. Segundo o parlamentar, o termo é a única forma do estado conseguir fazer o aporte para a CCR Barcas sem ferir o Regime de Recuperação Fiscal.

Ainda na audiência pública, o secretário de Transportes, Delmo Pinho, informou que trabalha em licitação para a escolha de uma nova empresa para operar o serviço de transporte aquaviário de passageiros e de cargas e o novo Termo de Referência das funções técnicas necessárias para estruturar um novo modelo para a operação.

A CCR Barcas mantém o posicionamento de que, em parceria com outros órgãos, "se comprometeu a encontrar uma solução para mitigar efeitos sobre a população e equacionar o desequilíbrio do contrato de concessão, que gera prejuízos mensais de R$ 7 milhões para a concessionária".

Pérola da Guanabara

Sobre o bloco carnavalesco Pérola da Guanabara, marcado para o dia 15 na ilha de Paquetá, Pinho informou que as barcas vão operar nos mesmos horários do ano passado e que os bilhetes poderão ser comprados durante o dia.

* Estagiária sob orientação de Gustavo Ribeiro