Rio - Uma mulher foi baleada na noite desta quarta-feira, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) realizavam policiamento ostensivo pelas imediações quando criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto.

Ainda segundo a corporação, posteriormente, as equipes foram informadas sobre a entrada de uma mulher ferida no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A vítima está estável, de acordo com a PM.

Os suspeitos fugiram e a ocorrência segue em andamento.