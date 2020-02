Homem é preso após agredir a própria mãe em Campos

Rio - Um homem identificado como José Renato Costa Queiroz, 28 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira, por agredir sua própria mãe, de 52 anos, na Rua Gil de Góis, no Centro de Campos, interior do Estado. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, José Renato foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e por posse de munição.

Segundo a polícia, José Renato agrediu sua mãe fisicamente quando ela tentou repreendê-lo por estar com uma arma. Em seguida, a mulher acionou a Polícia Militar, que esteve na casa, deu voz de prisão para o agressor e o encaminhou para Deam. A arma encontrada pelos policiais, um revólver calibre 22, também foi apreendida.

Testemunhas disseram que José Renato já fora preso outras vezes e que são comuns os casos de agressão à sua mãe. Procurada, a Polícia Civil não confirmou as outras agressões.