Rio - Uma pessoa foi esfaqueada, no fim da madrugada desta quinta-feira, durante um assalto no Catete, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta das 5h30 na Rua do Catete, 122.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima, que ainda não teve a identificação revelada, já havia sido levada por populares para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dela.

PMs do 2º BPM (Botafogo) foram acionados e estiveram no local do crime. Lá, eles ficaram sabendo que a vítima tinha sido levada para o Souza Aguiar.

O paradeiro do assaltante é desconhecido.