PM morre durante operação em Arraial do Cabo

Rio - Um PM morreu durante uma operação policial, na noite desta quarta-feira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos, foi baleado durante um confronto com criminosos na Rua Mar Azul, no bairro Figueira, por volta das 22h.

De acordo com a Polícia Militar, o agente, que era lotado no 25º BPM (Cabo Frio), foi socorrido no Pronto Socorro de Figueira. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

A PM disse que o sargento estava na corporação desde 2002 e deixa um filho. "Até o momento, não há confirmação de horário e local de sepultamento", a corporação acrescentou, em nota.

O caso é investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo).



Com a morte do sargento Oliveira, chega a nove o número de PMs assassinados no Rio somente em 2020. A média é de pelo menos um por semana.