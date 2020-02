Falso padre que aplicava golpes em Seropédica é preso em Pernambuco

Rio - Uma ação conjunta da 48ª DP (Seropédica) e da 59ª DP (Duque de Caxias) prendeu, nesta quarta-feira, um falso padre que aplicava golpes em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele foi preso em Recife, Pernambuco, com o apoio da Delegacia de Jardim São Paulo, onde se preparava para fazer novas vítimas.

Os policiais cumpriram contra Luiz Benjamin França de Lima, 25 anos, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Seropédica pelos crimes de estelionato, furto, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Ele foi preso no bairro do Espinheiro, na capital pernambucana.



Segundos os agentes, foi encontrado com o preso batinas e credenciais para um retiro, que ele dizia a vítimas que era organizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife durante o carnaval. De acordo com a polícia, era um novo golpe contra fiéis da Igreja Católica das cidades de Pernambuco.

'Credenciais' usadas por falso padre para enganar vítimas - Divulgação



A investigação aponta que o falso padre conseguiu faturar mais de R$ 500 mil com os golpes se passando por padre e professor universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Em dezembro do ano passado, Luiz Benjamin já tinha sido preso pelo mesmo motivo: segundo a polícia, ele deu um golpe de mais de R$ 100 mil em um casal em Seropédica, prometendo anular o casamento da filha deles. Ele chegou a dizer para a família que a jovem estava com leucemia para conseguir mais dinheiro, mas a moça nunca teve a doença.