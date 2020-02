Mulher é vítima de bala perdida durante operação do Bope na Maré

Rio - Uma mulher foi vítima de bala perdida, na noite desta quarta-feira, durante uma operação do Bope no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Maria Aparecida da Silva foi ferida de raspão na barriga, por volta das 21h30, durante a ação que acontecia na comunidade Nova Holanda.

A mulher, que trabalha em uma drogaria da região, foi socorrida no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela recebeu alta depois de receber atendimento médico, ainda na noite de ontem.

A Polícia Militar disse que enviou os agentes do Bope à região para checar denúncias, mas não disse sobre o que. A corporação acrescentou que só soube que Maria Aparecida foi baleada depois da ação e que PMs do 17º BPM (Ilha do Governador) foram até o Evandro Freira para confirmar a informação.

O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).

INTENSO TIROTEIO

Os moradores da Maré ouviram um intenso tiroteio durante a operação. Os disparos foram dados até pelo menos 0h e houve também relatos de bombas sendo disparadas. Várias pessoas esperaram o fim dos tidos nas entradas da comunidade para entrar na região.

"Muitos tiros em direção à Santa Luzia. Caveirão atirando", um morador contou, pelas redes sociais. "Tá com cara de mega operação, tava demorando", enfatizou outra. "Não tá nada calmo, não. Bala tá voando. Nova Holanda tá sinistro", avisou outro.

Veja o momento em que uma bomba explode na comunidade:

Os moradores também reclamaram que um blindado da PM bateu e danificou uma moto.

"Maior esculacho com os moradores. Acabaram com uma moto na 29 de Julho. Passaram por cima. E o morador trabalhador, como fica se depender da moto para trabalhar?", uma pessoa questionou.



Procurada pelo DIA, a PM, no entanto, não comentou sobre o episódio.