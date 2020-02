Lojistas calculam prejuízo de R$ 40 milhões com chuvas no Rio

Rio - A chuva intensa dos últimos dias no Rio de Janeiro, que alagou a cidade e inundou lojas, principalmente as de bairro, causou prejuízo ao comércio carioca, que deixou de faturar cerca de R$ 40 milhões, segundo cálculos divulgados nesta quinta-feira pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio).



Em nota, o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que o cálculo representa 10% do faturamento de um dia normal do varejo carioca (cerca de R$ 405 milhões). A projeção inclui as lojas que não puderam abrir, a falta do pessoal que não conseguiu chegar ao local de trabalho e o movimento reduzido, pois o consumidor não teve como sair de casa.



Desde a tarde de segunda-feira (10), o Rio vem sofrendo com chuvas fortes que afetaram a rotina da população com interdição de ruas, bolsões de água e queda de árvores.



O tempo chuvoso permanece no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento desta quinta-feira.



Previsão

O Alerta Rio informa que, na sexta-feira (14), ainda haverá condições para ocorrência de chuva fraca em pontos isolados da cidade durante a madrugada.



No fim de semana, poderão ocorrer pancadas moderadas de chuva em pontos isolados do município, durante a noite de sábado (15) e na tarde e noite de domingo (16). No domingo, a chuva pode vir com raios.