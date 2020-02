Bandidos atiram contra viatura da PM na Linha Amarela

Rio - Uma viatura da PM foi atacada, no início da manhã desta sexta-feira, na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O veículo, do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), estava parado próximo da saída 9C, que dá acesso à Vila do João, no sentido Barra da Tijuca da via expressa, quando foi alvo dos tiros disparados por bandidos, por volta das 7h.

De acordo com um policial, que preferiu não se identificar, os criminosos estavam tentando roubar motoristas que trafegavam pela região, quando viram a viatura. Eles dispararam pelo menos seis tiros contra o automóvel. Dois deles acertaram o veículo, um no capô e outro quase no teto do carro.

O PM contou ainda que eram cerca de quatro bandidos, que estavam em outro automóvel. Eles fugiram em direção ao Fundão. Ninguém ficou ferido.



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).