Vídeo mostra Pezão em bar 'se servindo' com cerveja em Piraí

Rio - Um vídeo recebido pelo WhatsApp do DIA (98762-8248) mostra o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, muito à vontade dentro do "Rei do Torresmo", seu bar preferido em Piraí, no Sul fluminense, sua cidade natal. Réu na Lava Jato, ele está em liberdade monitorada desde dezembro do ano passado.

No vídeo, Pezão vai até um freezer e pega uma cerveja, retornando para o balcão do bar. Ele sorri para a autora do registro. "Olha quem eu estou encontrado aqui, Pezão", diz a mulher.

Pezão curtindo seu regime semiaberto da melhor forma.#ODia pic.twitter.com/FHhMbMCajd — Jornal O Dia (@jornalodia) February 14, 2020

"Ele não veio para ir no bar, mas parou um pouco aqui, muito tempo que não aparecia e não nos víamos. Independente de qualquer coisa, é meu amigo. Ele ficou um pouquinho, conversou comigo, com os amigos, se distraiu. Estava com saudade de comer um torresmo", disse Geraldo Teixeira, dono do Rei do Torresmo.