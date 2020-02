Filho dá socos, tapas e pontapés na própria mãe na Baixada

Rio - A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, um homem que deu socos, tapas e pontapés na própria mãe. B. A. C. S., de 33 anos, foi capturado depois que a vítima, S. A. S., 68, o denunciou na especializada da Baixada Fluminense.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, na delegacia, a mulher contou que o filho foi até seu quarto, chamando-a para almoçarem. Ao entrar no cômodo, no entanto, ele começou a agredi-la, "sem motivo algum", deixando lesões por seu corpo, que foram comprovadas em exame de corpo de delito.

O agressor foi preso no bairro Jardim Alvorada e autuado pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Se condenado, ele pode pegar até dois anos de prisão