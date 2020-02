'Droga zumbi' é a nova versão do golpe 'Boa Noite, Cinderela'

Rio - As imagens das câmeras de segurança do bar onde jovens acreditam terem sido dopados na Lapa, no último fim de semana, serão solicitadas ao estabelecimento pela Polícia Civil. De acordo o delegado Geraldo Assed, da 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado, está sendo investigada a possibilidade de o autor do crime ter agido sozinho ou que a ação foi articulada por uma quadrilha.

"O Boa Noite Cinderela é aplicado desde os anos 90. Este ano, porém, tem sido usado por ambulantes em blocos de Carnaval. Neste último caso, as vítimas relatam que nenhuma pessoa estranha se aproximou delas", comentou o delegado.

A vítima, que relatou o caso em uma rede social, teve pertences roubados. Os criminosos ainda fizeram uma dívida de mais de R$2 mil com o cheque especial. O namorado da jovem também teve a carteira roubada e não descarta que tenha sido drogado com a substância escopolamina, conhecida como a 'droga zumbi' e também como burandanga. "Geralmente, nessa época de Carnaval, esses crimes aumentam. A pessoa dopada por uma bebida pode vir até a óbito", alerta o delegado.

Após o relato da jovem do último fim de semana, muitas pessoas contaram que caíram no mesmo golpe, na Lapa. Uma enfermeira disse que estava próximo aos Arcos quando um homem jogou algo no copo dela por cima de seu ombro. "Perdi a consciência no carro. Estava acompanhada e não fui roubada. Acordei e fui trabalhar. Ainda bem que era num hospital, porque tive uma depressão respiratória".