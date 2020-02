Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quinta-feira, por de tentar matar a própria mãe a facadas, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam), a acusada irá responder por tentativa de feminicídio.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes souberam do caso após a Polícia Militar ter sido acionada para o hospital, onde a vítima estava ferida. No local, estava uma equipe do 28ºBPM (Volta Redonda). Os policiais foram informados que uma mulher agrediu uma senhora com golpes de faca. Após realizar um cerco tático na região, os policiais localizaram a mulher dentro de um carro e a conduziram para a delegacia, onde a mesma permanece presa.

Ainda segundo a corporação, a acusada estava muito nervosa e com os objetos utilizados no crime. Após ser levada para delegacia ela foi autuada em flagrante.