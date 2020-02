Policial é baleado em operação no Morro do Juramento

Rio - Um policial foi baleado na manhã desta sexta-feira durante operação do Grupamento de Ações Táticas do 9º BPM (Rocha Miranda), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.

PMs fizeram o resgate do agente ferido de helicóptero. Segundo relato de moradores, tiros são ouvidos na comunidade desde o começo da manhã.

Policial federal morto na Favela do Rola

Um policial federal morreu e um outro agente foi baleado, na tarde de quinta-feira, após serem atacados a tiros na Favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Identificado como Ronaldo H., ele trabalhava na Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado (Delecor), foi atingido por disparos no local. A segunda vítima conseguiu se esconder em uma casa da região.

Agentes teriam ido à comunidade fazer uma intimação, quando foram atacados por milicianos. Testemunhas informaram que os paramilitares teriam pichado o carro descaracterizado dos agentes com iniciais de uma facção criminosa para "pôr a culpa em traficantes". No entanto, a informação não foi confirmada pela polícia.