Alça ligação da Ponte Rio-Niterói com a Linha Vermelha será inaugurada amanhã

Rio - A construção da alça de ligação da Ponte com a Linha Vermelha, será inaugurada nesta sexta-feira. A empresa responsável pela obra é a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói. O viaduto, de 2,5Km de extensão, é aberto como a promessa de ser um divisor de águas no trânsito do Rio de Janeiro. Um evento está marcado para as 14h no local.

A via, em trecho elevado, tem duas faixas de rolamento, e a expectativa de que 15 mil veículos passem por lá diariamente, diminuindo assim o fluxo de automóveis que acessam a Avenida Brasil, em direção à Zona Oeste. As obras duraram 20 meses e custaram R$ 230 milhões.

A iluminação do trecho é composta por 113 luminárias de LED e gabarito mínimo de 5,5 metros de altura. Cada faixa de rolamento tem 3,5 metros de largura. Só poderão acessar a via os veículos que têm permissão de passar na Linha Vermelha (veículos coletivos e de passeio).

Durante os projetos de estudo, o edital de concessão da Ponte previa que o traçado da alça passasse pelo Cemitério do Caju (São Francisco Xavier). Isso resultaria na remoção de diversos túmulo, e desapropriação de 300 imóveis. A concessionária precisou desenvolver um novo traçado, em parceria com a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio e ANTT, para provocar um menor impacto social. Com isso, reduziu o número de desapropriações de imóveis particulares, e não precisou mais passar pelo Cemitério.